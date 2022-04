In un’intervista con l’AV Club fatta per la riedizione rimasterizzata di Inland Empire,è tornato anche a parlare del suo, il film uscito nel 1984 che è diventato, allo stesso tempo, un autentico cult movie ma anche uno dei suoi maggiori fallimenti.

David Lynch ha spiegato che, malgrado l’attuale moda inaugurata dalla Snyder Cut, è sostanzialmente impossibile anche ipotizzare di poter vedere un giorno una sua director’s cut di Dune.

Il leggendario filmmaker spiega:

La gente spesso mi ha chiesto “Non ti piacerebbe rimettere mano a Dune per sistemarlo?”, ma è una cosa che mi deprimeva e disgustava, sai? Voglio specificare una cosa: ho amato tutte le persone con cui ho lavorato, erano fantastiche, ho amato gli attori, ho amato la crew e ho adorato lavorare in Messico. Ho amato tutto a eccezione del non avere il final cut. Ho persino amato Dino De Laurentiis anche se non mi diede quello che volevo. E Raffaella, sua figlia, che era la produttrice. Ma per me quella cosa è stata fonte di grande tristezza e ho pensato che se potessi tornare indietro, beh, forse sarebbe quello con cui ha senso farlo. Ma no, non accadrà. In passato ho sempre voluto allontanarmi da quel film anche perché è vero che, in sostanza, l’avevo venduto prima di finirlo. E peraltro non è neanche che ci sia dell’oro nascosto in qualche caveau in attesa di essere tagliato e rimesso insieme.