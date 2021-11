ha parlato durante una recente intervista con Den of Geek della colonna sonora di Dune e dell’importanza dei cori femminili contenuti al suo interno.

Ecco le sue parole:

Io e Denis [Villeneuve] eravamo decisi a far sentire la presenza di voci femminili. Credo che il gioco di Frank Herbert con noi sia quello di far condurre la storia alle donne. Sono loro alla guida, le Bene Gesserit. È sempre la donna che sembra avere la vera forza in queste storie.

Ricordiamo che qualche giorno fa la Warner Bros. ha comunicato che Dune avrà un sequel e che la pellicola sarà al cinema già il 20 ottobre 2023 e si tratterà di un’esclusiva cinematografica.

“Ho appena ricevuto la notizia dalla Legendary che abbiamo il via libera per procedere con Dune: Parte 2” ha commentato il regista. “Ho sempre sognato di adattare il Dune di Frank Herbert e pertanto voglio ringraziare i fan, il cast, la troupe, la Legendary e la Warner Bros. per aver sostenuto questo sogno. È solo l’inizio“.

Il commento di Toby Emmerich, capo di Warner Bros. Picture Group: