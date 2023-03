Durante il D&D Direct appena conclusosi, è stata annunciato il Secret Lair di Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri.

Il Secret Lair di Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri è già disponibile per il pre-ordine, sia in versione regular che in versione foil. Potete vedere un’anteprima delle carte qui sotto:

Sei leggendari avventurieri sono saltati fuori dal grande schermo per addentrarsi nelle profondità di Secret Lair! Ora puoi dare vita alle tue storie ricche di avventura mentre sfidi amici e nemici con le nuove carte di Edgin, Holga, Zenk, Simon, Doric e Forge dal film Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri. Non ti servirà un tiro di Percezione per notare le magnifiche illustrazioni.

Ecco la lista delle carte:

1x Xenk, Paladin Unbroken

1x Simon, Wild Magic Sorcerer

1x Forge, Neverwinter Charlatan

1x Holga, Relentless Rager

1x Doric, Nature’s Warden // Doric, Owlbear Avenger

1x Edgin, Larcenous Lutenist

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, sarà nei cinema il 30 marzo del 2023. Di seguito, la sinossi:

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. DUNGEONS & DRAGONS: L’ONORE DEI LADRI porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

Fonte: Comunicato Stampa

