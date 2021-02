Vi abbiamo già raccontato come, a sei anni dasia tornato sul set del suo nuovo progetto che avrà, come al solito, un cast d’eccezione, dafino ad

Proprio la star di La regina degli scacchi è la protagonista dei nuovi scatti rubati dal set, come potete vedere a seguire.

In sua compagnia anche De Niro, Rami Malek, John David Washington e Matthias Schoenaerts.

Anya Taylor-Joy on the set of David O. Russell’s untitled new film pic.twitter.com/gNMau5rAA2 — Film Updates (@TheFilmUpdates) February 17, 2021

John David Washington, Matthias Schoenaerts, Rami Malek and Robert De Niro on the set of David O. Russell’s untitled new film pic.twitter.com/AxR85qGJqw — Film Updates (@TheFilmUpdates) February 17, 2021

Anya Taylor-Joy on the set of David O. Russell's upcoming film pic.twitter.com/akalWlKCMK — Film Updates (@TheFilmUpdates) February 17, 2021

La trama per il momento è sotto chiave, il titolo di lavorazione dovrebbe essere Amsterdam e riguardare un improbabile accordo tra un dottore e un avvocato. Il progetto è basato su un’idea originale del regista e sceneggiatore.

La produzione, ricordiamo, potrà contare sulle doti del direttore della fotografia Emmanuel “Chivo” Lubezki.

Bale e Russell tornano a collaborare ancora una volta insieme al nuovo film dopo The Fighter (grazie al quale Christian Bale ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista) e American Hustle – L’apparenza inganna.

Il film è prodotto dalla New Regency che per la distribuzione si affiderà ai 20th Century Studios, con cui ha un accordo di prelazione. Matthew Budman figurerà come produttore.

Nel cast definitivo del film troviamo Christian Bale, Margot Robbie, Rami Malek, Zoe Saldana, John David Washington, Robert De Niro, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts e Alessandro Nivola.