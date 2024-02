Hideo Kojima è sempre molto attivo sui social e, nelle ore scorse, ha pubblicato una serie di foto in cui lo vediamo intento a fare un tour degli studios della Sony Pictures a Culver City.

Gli scatti sono stati presi dal game designer in occasione delle riprese della presentazione di Physint, progetto annunciato al recente State of Play di Sony da Hideo Kojima. Si tratta di una nuova opera in grado di mescolare azione e spionaggio costruita sulla scia di Metal Gear Solid. Se volete saperne di più v’invitiamo a leggere il nostro speciale in questa pagina.

Vi ricordiamo che Hideo Kojima e il produttore di Barbarian, Alex Lebovici, produrranno un adattamento cinematografico della popolare IP videoludica di Death Stranding, popolare videogame dello stesso Hideo Kojima uscito originariamente su PlayStation 4 nel novembre del 2019 di cui è in arrivo il sequel. Il lungometraggio verrà prodotto dalla Kojima Productions in collaborazione con la A24, il popolare studio cinematografico che, negli ultimi anni, ha portato al cinema una sfilza di film indie di grande successo come ad esempio Everything Everywhere All at Once e The Whale).

