Elden Ring, videogioco RPG di grande successo di cui è appena uscita l’espansione Shadow of the Erdtree (leggi la recensione), potrebbe diventare un film o una serie tv. Negli ultimi giorni hanno infatti suscitato un certo scalpore le parole dell’ideatore Hidetaka Miyazaki al Guardian, in cui non si è detto contrario a un adattamento:

Non vedo alcun motivo per cui dovremmo impedire che venga fatta un’altra interpretazione o un adattamento di Elden Ring, un film per esempio. Ma non penso che io o FromSoftware abbiamo le conoscenze o l’abilità per produrre qualcosa in un medium differente. È qui che entra in gioco un partner molto forte. Dovremmo costruire molta fiducia ed essere d’accordo su qualsiasi cosa si cerchi di ottenere, ma posso dire che siamo interessati, questo è certo.

A queste dichiarazioni ha fatto eco George R.R. Martin, che con una buona dose di ironia ha commentato sul suo blog:

Oh, e riguardo a quelle voci che potreste aver sentito su un film o una serie televisiva basata su ELDEN RING… Non ho niente da dire. Non una parola, no, niente, non so nulla, non avete sentito nulla da me, mum mum mum. Quali voci?

Sebbene Martin non abbia confermato che un tale adattamento sia in lavorazione, il tono del suo commento — e il fatto che faccia riferimento alle voci in generale — lascia intuire che effettivamente qualcosa potrebbe essere in movimento. Martin si è occupato del world building di Elden Ring, e visti i suoi contatti strettissimi con Hollywood, non è da escludere che sia proprio il veicolo per un eventuale accordo su un adattamento. Nel qual caso, presto ne sapremo di più…

