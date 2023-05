Elemental, il nuovo film dei Pixar Animation Studios in uscita il 16 giugno negli USA e il 21 in Italia, è stato presentato in chiusura della 76 esima edizione del Festival di Cannes, e così ecco arrivare le prime recensioni della critica internazionale. Si tratta di un passaggio importante in vista dell’uscita in sala: le prime sugli incassi della pellicola della Pixar negli USA non sono propriamente stellari, e nelle prossime due settimane sicuramente la Disney cercherà di lavorare sul passaparola.

L’accoglienza della stampa a Cannes non sembra tuttavia unanime: tutti sembrano averne apprezzato la qualità in termini di animazione, ma c’è chi ha trovato la storia troppo complessa. Come sempre, vi traduciamo alcuni estratti dalle recensioni principali.

Indiewire – Una metafora dell’immigrazione pesante e confusa, ma punteggiata da una storia d’amore genuinamente commovente. Il film si perde spesso nel labirinto dei suoi stessi dettagli concettuali ma offre occasionalmente immagini davvero stupefacenti.

Variety – Cercando di portare il fascino concettuale di ‘Inside Out’ nel mondo degli elementi naturali incompatibili tra loro, il film sugli opposti che si attraggono del regista di ‘The Good Dinosaur’, Peter Sohn, è un po’ un colpo mancato.

Deadline – Nessuno sa nulla, come disse William Goldman. È vero che ai bambini è piaciuto un film sull’amicizia tra una scatola di latta e un volante in Wall-E, cosa che all’inizio sembrava assolutamente improbabile. Eppure, siamo sicuri che troveranno semplicemente sdolcinata la melensa storia d’amore tra gli incompatibili Ember e Wade. Perché È sdolcinata.

The Wrap – Con elementi narrativi e sviluppi dei personaggi che si spingono ben oltre la familiarità, Elemental abbina l’avventura formale con la timidezza narrativa. Ecco una nuova interpretazione della vecchia formula, vivacizzata dagli avanzamenti tecnologici e presentata con vera maestria. Il film è pieno di parti complesse e volatili, tutte contenute nel contenitore più elementare.

THR – Se Pixar avesse scelto una trama più rischiosa, sicuramente si sarebbe ritrovata ad accontentare un pubblico demograficamente meno ampio di quanto un tale progetto richieda per essere redditizio, ma avrebbe realizzato un film all’altezza di alcuni dei suoi migliori lavori. Invece, gli elementi si incastrano perfettamente – tanto che l’acqua alla fine spegne il fuoco, e noi rimaniamo senza particolari impressioni.

ScreenDaily – Elemental contiene tracce dell’arguzia e dell’intensità emotiva dello studio, pur mancando dell’esecuzione ispirata che una volta sembrava così naturale.

Telegraph – Grazie a una delle scritture più sincere degli ultimi tempi da parte della Pixar, si sviluppa in un corteggiamento davvero dolce e commovente tra i due personaggi. E non viene soffocato dalla svolta inevitabilmente epica del film – con un’alluvione nel distretto del fuoco – che invece mette alla prova in modo toccante l’amore sbocciato tra i due. Probabilmente non sarà incluso in molte liste dei film Pixar preferiti, ma Elemental mostra un evidente raddrizzamento di carreggiata da parte dello studio.

Total Film – Senza dubbio, c’è molto da apprezzare in Elemental, anche se sarebbe stato bello si fosse spinto più in là e più in profondità, piuttosto che esplorare le sue tematiche solo timidamente.

Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream p.g.a., mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh. La colonna sonora originale del film è stata composta e diretta da Thomas Newman.

