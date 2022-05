Disney Original Documentary e Disney+ hanno acquistato i diritti di sfruttamento di un documentario dedicato ae intitolato Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances And the Years That Made His Legend. Stando alle fonti di Deadline , il progetto curato dal candidato al premio Oscar R.J. Cutler e dal regista David Furnish è stato venduto per circa

Goodbye Yellow Brick Road conterrà materiale inedito dai concerti del cantante degli ultimi 50 anni, diari e dichiarazioni da parte sua e della sua famiglia. Una parte importantissima sarà il suo ultimo concerto in Nord America, che si terrà a novembre al Dodger Stadium di Los Angeles. L’accordo preso dalla Disney prevede anche i diritti di streaming del suo ultimo concerto lì.

“Non ci sono aggettivi per descrivere Elton John e il suo impatto sulla musica e sulla cultura, è semplicemente senza rivali” ha commentato Bob Chapek, AD di The Walt Disney Company. “Come ogni bella storia Disney, la musica di Elton ha sia fascino universale che capacità di instaurare un legame con il pubblico in modo profondamente personale. Elton fa parte della famiglia Disney sin dal 1994, quando ha contribuito a rendere Il re lone un classico, e non potremmo essere più emozionati di collaborare con lui a questo nuovo documentario“.

Nei piani della Disney c’è la presentazione del documentario a un festival, portare il progetto al cinema per un periodo limitato e poi farlo debuttare in streaming su Disney+.