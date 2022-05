Durante un’intervista con GQ ha parlato della sua esperienza sul set di, dal mese prossimo nelle sale italiane.

L’attore ha parlato nello specifico del consiglio ricevuto da Tom Hanks sul set, come potete leggere a seguire:

Il consiglio è stato: “Ogni giorno cerco di leggere qualcosa che non ha nulla a che fare con il ruolo che sto interpretando“. Mi ha praticamente tolto un peso dalle spalle dandomi il permesso di farlo, perché fino a quel punto stavo leggendo solo cose che riguardavano Elvis. Leggevo di Elvis e dell’impatto di Elvis, nient’altro.

Ricordiamo che ieri il film è stato presentato al Festival di Cannes, fuori concorso, ed è stato accolto positivamente dalla critica internazionale. Durante la serata si sono anche esibiti i Måneskin con una performance di If I can dream, celeberrimo brano di Elvis reinterpretato appositamente per la colonna sonora, qui il video.

Trovate tutte le notizie sul film nella nostra scheda.