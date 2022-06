Accettare un ruolo come quello di Elvis non è stato facile per Austin Butler, che prima ancora di essere scritturato aveva già cominciato a immergersi nella preparazione, studiando il celebre cantante in tutto e per tutto.

Una volta ottenuto il ruolo, Butler ha dovuto fare i conti con molta pressione. Come raccontato da ET Online:

Ero nervoso e avevo paura dei numeri grossi con un mucchio di comparse, avevo paura di esibirmi davanti a troppe persone. Avevo il terrore solamente all’idea.

Butler chiese così un parere al suo amico Rami Malek, che ci era già passato per Bohemian Rhapsody e che finì per aprirgli gli occhi:

Mi ha detto: “Posso dirti una cosa? Quei giorni finiranno per essere i tuoi giorni preferiti“. Non poteva avere più ragione… ero terrorizzato ogni volta prima di arrivare sul palco, ma anche Elvis lo aveva detto. Dopo le prime due canzoni, una volta che capisci che nessuno ti lancerà sassi contro, andrà tutto bene. Poi inizi a sentire quel legame e che puoi giocare con il pubblico. Ci sono stati giorni in cui non volevo smettere.

Elvis arriverà al cinema in Italia il 22 giugno 2022, i Måneskin faranno parte della colonna sonora originale del film con la loro versione dell’iconica hit di Elvis Presley intitolata If I Can Dream.

