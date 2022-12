Elvis: Baz Luhrmann su cosa potrebbe contenere una versione estesa

Molto materiale è rimasto sul pavimento della sala di montaggio di Elvis, biopic sul celebre cantante diretto da Baz Luhrmann.

Intervistato da IndieWire Luhrmann ha rivelato che il taglio esteso del film che aveva proposto conteneva essenzialmente moltissime sequenze da concerti completi messe in scena da Austin Butler nei panni di Elvis Presley:

C’è un sacco di materiale che ammonta a quattro ore ma devo dire che non oggi, non domani ma a un certo punto vorrei farlo. Perché Austin ha messo in scena i concerti. Ha eseguito tutti i numeri. È stata un’esperienza fuori di testa vederlo eseguire concerti al completo, quindi un giorno assemblerò quei concerti.

Elvis è uscito al cinema in Italia il 22 giugno 2022, i Måneskin faranno parte della colonna sonora originale del film con la loro versione dell’iconica hit di Elvis Presley intitolata If I Can Dream. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.