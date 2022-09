Elvis: il regista perché Tom Hanks ha accettato subito il ruolo

Durante una chiacchierata con RTS London, come riporta Deadline, il regista di Elvis Baz Luhrmann ha parlato di Tom Hanks e della decisione di accettare il ruolo.

Il regista si aspettava che ci volesse molto tempo per convincerlo, ma alla fine Hanks “ha accettato nel giro di 15 minuti“.

“Ci siamo seduti a parlarne senza neanche una sceneggiatura e lui mi ha detto: ‘Ok, se mi vuoi, ci sto’” ha spiegato Luhrmann, prima di aggiungere:

Voleva interpretare un personaggio che sapeva che i suoi fan non avrebbero voluto che interpretasse. Come tutti i despoti, Tom Parker era molto empatico. Amava Elvis ma lo sfruttava come se non ci fosse un domani, perciò Tom Hanks voleva il ruolo. Ha colto al volto l’occasione di interpretare un personaggio ripugnante.

Elvis è uscito al cinema in Italia il 22 giugno 2022, i Måneskin faranno parte della colonna sonora originale del film con la loro versione dell’iconica hit di Elvis Presley intitolata If I Can Dream. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.