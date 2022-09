Emma Mackey parla della somiglianza con Margot Robbie e di Barbie

Per l’ultimo numero di Total Fim, Emma Mackey ha ammesso di essere perfettamente a conoscenza dei meme e delle immagini apparse sul web sulla somiglianza con Margot Robbie.

Le due attrici, ricordiamo, condivideranno la scena in Barbie, in arrivo l’anno prossimo:

Ha poi aggiunto:

Nella vita reale la prendo come una battuta, perché credo che non ci assomigliamo per niente. Ma non mi dispiace, parliamo di Margot Robbie! Volete prendermi in giro? È la migliore e un mio grande punto di riferimento. Non mi dispiace essere paragonata a lei, ma sarebbe bello voltare pagina.