Empire of Light: Trent Reznor e Atticus Ross raccontano i retroscena della colonna sonora

In un’intervista con Variety, Trent Reznor e Atticus Ross hanno raccontato i retroscena del loro lavoro alla colonna sonora di Empire of Light (LEGGI LA RECENSIONE).

Il film di Sam Mendes, in uscita nelle sale italiane a febbraio, ha come protagonista Hillary (Olivia Colman), manager di un cinema di provincia che inizia una relazione con Stephen (Micheal Ward), nuovo dipendente del locale.

Il personaggio di Hillary è ispirato alla madre di Mendes, che soffriva di disturbi mentali: la musica del film non esplora dunque solo una storia d’amore, ma anche la storia di una donna che trova l’amore per se stessa. “Sam ha riversato cose molto personali su ciò che comunica questo film“, spiega Ross. “Il viaggio di Hillary è un movimento intimo e aveva bisogno di qualcosa che lo riflettesse emotivamente”.

I due compositori hanno poi raccontato che il regista ha chiesto loro quattro giorni di musica – un compito non da poco per un film di sole due ore – e ha fatto riferimento a uno spunto musicale di un altro film in cui pensava che avessero usato un arrangiamento orchestrale. Ma, rivela Ross, “non c’era nessuna orchestra in quel particolare pezzo“. Lo spunto a cui Mendes si riferiva aveva in realtà una base di pianoforte, e quindi lo strumento è diventato parte integrante della colonna sonora di Empire of Light. Spiega Reznor:

Per quanto riguarda le nostre capacità e il nostro vocabolario di ascoltare le cose nella nostra testa e di tradurle, il pianoforte è probabilmente l’unico strumento che so suonare abbastanza bene per farlo. Mi sembrava il più ovvio per trasmettere tristezza, intimità e vulnerabilità in una lingua che sapevamo parlare.

Anche le voci umane (soprattutto quella di Reznor) e gli archi sono presenti nella musica del pianoforte. “C’è molto di più che il semplice pianoforte“, aggiunge Reznor. “È tutto intorno ai bordi e delicato: una bella e calda orchestrazione intorno alla base del pianoforte“.

Trovate tutte le informazioni su Empire of Light nella nostra scheda. Vi ricordiamo inoltre che quest’anno Reznor e Ross hanno anche composto la colonna sonora di Bones and All (LEGGI LA RECENSIONE). In questo articolo raccontano i retroscena del loro lavoro al film di Luca Guadagnino.

FONTE: Variety