Qualche settimana fa vi abbiamo parlato di Hidreley Leli Dião , digital artist brasiliano che ha dato vita nel mondo reale al look di personaggi del mondo Disney e de I Simpson tramite un’intelligenza artificiale. Ora l’artista ha deciso di utilizzare la stessa AI per dar vita alle versioni fotorealistiche di alcuni dei protagonisti di, film Disney disponibile in streaming su Disney+.

I personaggi presi in esame sono Mirabel, Luisa, Bruno, Isabela, Camilo, Pepa, Julieta ed Abuela.

Potete vedere tutte le immagini qua sotto:

Il film, ricordiamo, è disponibile in streaming per gli abbonati su Disney+.

Secondo quanto dichiarato dalla Disney, il successo di Encanto in streaming è stato straordinario: ogni account, in media, ha visto il film cinque volte, con oltre 180 milioni di rewatch da Natale.

