L’Esorcista 2: Ellen Burstyn rivela cosa ha preteso per tornare nel sequel

Ellen Burstyn tornerà nei panni di Chris MacNeil nel sequel de L’Esorcista che la Blumhouse sta girando per la Universal, primo film di una trilogia diretta da David Gordon Green (già regista della trilogia di sequel di Halloween).

Nel 1973 questo ruolo le valse la seconda delle sue sei nomination all’Oscar (ne vinse uno nel 1975 per Alice non abita più qui). E ora rivela all’Hollywood Reporter perché ha deciso di tornare a interpretare MacNeil cinquant’anni dopo (il film uscirà infatti a ottobre del 2023). Questa la sua risposta:

Il fatto è che ho rifiutato, negli anni, molte versioni de L’Esorcista 2. Ho detto no ogni volta. Questa volta mi hanno offerto un mucchio di soldi, e ho comunque detto no. Poi mi hanno sorpreso tornando indietro e offrendomi il doppio. A quel punto ho detto: fatemici pensare.

Ho pensato a quanti soldi erano, e mi sono detta: “Sento come se il diavolo mi stesse chiedendo qual è il mio prezzo”. Poi ho pensato: “Il mio prezzo è una programma di borse di studio per studenti talentuosi ai nostri master alla Pace University. Ecco il mio prezzo”. Quindi ho rilanciato, e alla fine ho ottenuto ciò che volevo. E così ho avuto le borse di studio per giovani attori.

[…] Ho già girato buona parte del film. Mi piace molto lo sceneggiatore-regista, David Gordon Green. L’ho incontrato e abbiamo parlato della sceneggiatura. Gli ho promesso che sarei tornata sul set altri quattro giorni, se necessario. Ha montato il film e mi ha chiesto di tornare per quei quattro giorni, quindi a novembre tornerò sul set per girare altri quattro giorni. Uscirà in occasione del 50 esimo anniversario de L’Esorcista.