Abbiamo già parlato dell’arrivo in streaming diprevisto per il 24 dicembre ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ) in un approfondimento in cui abbiamo toccato una questione, quella delle finestre di esclusiva cinematografica, che, inevitabilmente, va ad interessare anche la pellicola protagonista di questa news, ovvero sia, il cinecomic diretto da Chloé Zhao e prodotto dai Marvel Studios.

Come abbiamo visto, per i film prodotti dalla divisione cinematografica della Casa delle Idee, c’è stato prima il caso di Black Widow (LEGGI LA RECENSIONE), arrivato contemporaneamente al cinema e su Disney+ con Accesso VIP, e poi quello di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (LEGGI LA RECENSIONE) ed Eternals (LEGGI LA RECENSIONE) appunto, tornati al classico modello della distribuzione esclusiva al cinema. Proprio grazie alla pellicola interpretata da Simu Liu, abbiamo constatato che con i lungometraggi prodotti dai Marvel Studios, la finestra cinematografica ha avuto una durata di circa 70 giorni, mentre per tutte le altre produzioni della Disney e delle varie etichette di proprietà della Casa di Topolino lo standard è, a seconda dei casi, di 45 o 30 giorni.

Anche Eternals di Chloé Zhao arriverà in streaming sulla piattaforma Disney seguendo la stessa ratio? Scopriamolo.

Eternals, il debutto in streaming su Disney+ a Gennaio?

Nella nostra analisi del box office vi abbiamo spiegato che il percorso commerciale di Eternals in Italia è stato, tutto sommato, positivo nonostante la pandemia e ha anzi portato alla Disney un vero e proprio record: con un botteghino di 8 milioni di euro, l’opera dei Marvel Studios ha battuto il Bond movie di Cary Fukunaga, No Time to Die, aggiudicandosi il titolo di maggiore incasso dall’inizio della pandemia.

Con un dicembre e un periodo delle feste che, al netto delle preoccupazioni per la pandemia e la variante Omicron, si preannunciano ricchissimi di uscite cinematografiche di ogni genere, Eternals si appresta a cedere le ultime sale in cui è rimasto ancora in cartellone e molta gente potrebbe essere curiosa di sapere quando sarà possibile vederlo, o rivederlo, in streaming. Secondo l’indiscrezione pubblicata da Streaming Guider il lungometraggio della regista premio Oscar per Nomadland, seguirà la stessa strada di Shang-Chi. Il 12 gennaio, dopo circa 70 giorni dal debutto sul grande schermo, Eternals arriverà in streaming su Disney+ in tutti i paesi in cui è attivo il servizio. Vale la pena sottolineare che, al momento, l’informazione, per quanto attendibile e in linea con quanto avvenuto per Shang-Chi, non è ancora stata confermata in via ufficiale dalla major. Appena verrano diramate delle note ufficiali tramite comunicato stampa, sarà nostra premura segnalare il tutto.

