è il blockbuster cinecomic dei Marvel Studios diretto dalla premio Oscararrivato nei cinema il 3 novembre del 2021 e, successivamente, in streaming su Disney Plus a partire dal 12 gennaio 2022.

A ridosso dell’uscita in sala abbiamo avuto la possibilità di riportare la cronaca che ha circondato l’esordio di Eternals sul grande schermo. Un esordio che ha stabilito dei primati – in negativo – per la divisione cinematografica della Casa delle Idee: è stata la prima pellicola dei Marvel Studios ad essere “premiata” con l’icona marcia su Rotten Tomatoes nonché la prima a ottenere un CinemaScore B (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

La regista Chloé Zhao aveva già avuto modo di esprimersi in merito a tale questione tempo fa, con una IGStory dove invitava i suoi follower a recuperare Eternals in streaming su Disney Plus in maniera tale che ognuno si facesse poi una sua idea sulla riuscita – o meno – del progetti (TROVATE QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE).

Empire ha recentemente avuto modo di chiacchierare con la regista di Eternals Chloé Zhao e di chiederle un commento a freddo sull’accoglienza decisamente tiepida che la stampa e buona parte del pubblico hanno riservato alla sua opera:

Dal mio punto di vista, la ricerca del consenso è un ostacolo per ogni autentico processo creativo. Così come è d’ostacolo per vivere un’esistenza autentica come essere umano. Personalmente mi è capitato di ricevere sia consenso che pareri contrastanti per i miei lavori. E nessuno di questi due poli ha avuto una vera influenza su di me in qualità di artista perché ogni volta che sono così fortunata da poter creare qualcosa, imparo dal processo stesso. Dai successi e dai fallimenti. Ma quel processo di apprendimento è qualcosa di molto intimo. Ogni cosa che va oltre ciò, per me fa solo parte di quell’ecosistema che esiste a causa della natura stessa dell’industria in cui lavoriamo. Come un fiore o una roccia, riconosco e apprezzo la loro presenza. Ma mi limito a ciò.

La filmmaker aggiunge anche che dato il particolare contesto storico ricco di stress e tensione in cui è stato distribuito Eternals, un contesto ben differente da quello in cui sarebbe dovuto uscire in condizioni normali, tutti si aspettavano che non sarebbe stato accolto in maniera favorevolmente unanime:

Eternals doveva uscire subito dopo Endgame e non in un periodo storico in cui tutti stavano attraversando una profonda crisi esistenziale. Che, fra l’altro, è il tema stesso alla base del film, tanto per gli umani quanto per le divinità. Per questo ce la aspettavamo.

Cosa ne pensate di quanto detto su Eternals dalla regista Chloé Zhao?

