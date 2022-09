Fast & Furious 10: Brie Larson svela il nome del suo personaggio

Il prossimo anno vedremo Brie Larson non solo nell’Universo Cinematografico Marvel (in The Marvels) ma anche nell’universo di Fast & Furious nel decimo film del noto franchise.

Negli scorsi mesi l’attrice ha diffuso svariato materiale dal set, e nonostante questo mai aveva svelato il nome del personaggio che interpreterà. Fino a oggi.

Brie Larson ha infatti svelato su Twitter che il suo personaggio si chiama Tess. Ecco il tweet:

L’uscita di Fast & Furious 10 è fissata per il 19 maggio 2023.

FONTE: Brie Larson/Twitter