Daniela Melchior (The Suicide Squad: Missione suicida) ha diffuso in rete sul suo profilo Instagram un brevissimo video dal dietro le quinte dell’atteso Fast & Furious 10 (Fast X) in cui la vediamo alla guida di una macchina misteriosa.

Potete vedere il post qua sotto:

L’uscita di Fast & Furious 10 è fissata per il 19 maggio 2023. Il regista, dopo l’addio di Justin Lin, è Louis Leterrier.

Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

La redazione di BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: Instagram