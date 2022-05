Mentre nel retroscena disi è consumato il dramma dell’addio di Justin Lin, ecco arrivare online alcuni dettagli circa la sessione di riprese che si terrà a maggio in Italia.

Stando a quanto segnalato da Roma Today, la lavorazione del kolossal targato Universal sta per approdare nello stivale, a Genzano di Roma nello specifico. A quanto pare, saranno presenti molti nomi del cast principale, compreso, naturalmente, Vin Diesel.

Roma Today scrive, riportando la nota diramata dal Comune per avvisare i cittadini del “disagio” causato dalla lavorazione di Fast & Furiois 10:

Nelle giornate del 16 e 17 di maggio saranno girate a Genzano alcune scene del film di una nota produzione cinematografica internazionale, dal titolo provvisorio e non definitivo “F10” – spiega il Comune di Genzano – Le strade interessate direttamente dalle riprese saranno via Belardi e via Buozzi, ma i complessi aspetti operativi e logistici dell’operazione riguarderanno altre aree pubbliche e private e potranno avere delle ripercussioni anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi.