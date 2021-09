Sappiamo bene già da diverso tempo chechiuderanno la saga di Toretto and co, un’epopea cominciata ben venti anni fa col primo lungometraggio interpretato da Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster.

Justin Lin si metterà dietro alla macchina da presa del dittico finale nel corso del 2022, ma, a margine della promozione home video americana di Fast & Furious 9 ha potuto, da una parte, parlare proprio del doppio epilogo della serie, ma, dall’altra, ha anche condiviso la speranza relativa al fatto che il brand possa comunque proseguire oltre.

A Collider (via Comic Book) ha spiegato:

L’idea di avere un ultimo capitolo suddiviso in due film è corretta e devo dire che sono incredibilmente contento perché quando sono salito a bordo del progetto, i sequel non erano dati per scontati. Dovevi guadagnarteli. Significa davvero moltissimo stare qua seduto insieme a te per parlare del fatto che sì, ci saranno altri due film. Ogni giorno, quando mi alzo, cerco di riflettere e assicurarmi che quello di cui stiamo parlando nel corso del processo creativo possa portare al miglior risultato possibile.