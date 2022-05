Le riprese diproseguono nella Capitale (lunedì si sposteranno a Genzano, ai Castelli) e così ecco arrivare numerose nuove foto dal set del blockbuster. Ma prima, Jason Momoa continua il suo tour di Roma tra opere d’arte e spiagge. La star ha approfittato della “domenica della troupe” per continuare la sua visita del centro, e ha pubblicato alcune splendide immagini di San Pietro e del foro romano.

Successivamente, ha pubblicato una galleria di foto e video realizzati in una spiaggia a Fregene, SingIta, una spiaggia plastic free da lui definita “le Hawaii del Mediterraneo”. Nella didascalia scopriamo che Momoa ha anche imparato un po’ di italiano… o meglio, una parolaccia in italiano!

A quanto pare Momoa si è anche fatto un giro in moto per la città assieme a Damien Bray (per poi prendersi un bel gelato):

JustJared ha pubblicato numerose immagini delle riprese di oggi, che si sono svolte dalle parti del belvedere del Gianicolo. Nelle foto e nei video vediamo l’attore assieme alla sua controfigura, sempre con indosso la giacca di serpente con cui era stato visto compiere acrobazie in moto sulle scale di un vicolo di Roma qualche giorno fa:

Sono anche disponibili nuovi video delle scene girate nei giorni scorsi a Piazza di Spagna, nelle quali un gruppo di comparse si precipitava ai lati della scalinata cercando di non essere investite dalle automobili (che verranno poi aggiunte digitalmente). Ecco nuove angolazioni:

L’uscita della pellicola è fissata per il 19 maggio 2023.

Quanto attendete di rivedere Vin Diesel e gli altri membri del cast in Fast & Furious 10? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!