Il cast disi arricchisce di una nuova star del cinema d’azione:è infatti entrato in trattative per fare il suo ingresso nel cast del kolossal.

A svelare la notizia l’Hollywood Reporter, che afferma che sebbene non vi siano ulteriori dettagli, la parte per la quale la Universal vorrebbe coinvolgere Momoa è nientemeno che quella del villain, andando ad affiancare Charlize Theron. Sarebbe una parte decisamente diversa da quelle interpretate negli ultimi anni dall’attore, che abbiamo visto come Aquaman nel franchise DC, Duncan Idaho in Dune e Baba Voss, il protagonista della serie tv See.

Al momento non sappiamo molto su Fast & Furious 10, se non che sarà il penultimo film della saga e che verrà diretto da Justin Lin, già regista del quarto, quinto, sesto e nono film della saga. Confermati nel cast, per ora, Vin Diesel Michelle Rodriguez, Ludacris, Sung Kang, Tyrese Gibson.

Chi non ci sarà, invece, sarà Dwayne “The Rock” Johnson:

Fast & Furious 10 uscirà il 19 maggio 2023.