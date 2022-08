Fast & Furious 10: “La posta in gioco nel film sarà molto alta” secondo Nathalie Emmanuel

Nathalie Emmanuel (Il trono di spade) è entrata a far parte della “family” di Fast & Furious dal settimo capitolo del franchise nei panni di Ramsey.

Ovviamente la rivedremo anche in Fast & Furious 10 (Fast X). E proprio di recente l’attrice, parlando con ComicBook.com l’attrice ha discusso del progetto rivelando che la posta in gioco per i protagonisti sarà molto alta nel decimo film:

Beh, credo che in questo caso la posta in gioco sia più alta a livello personale. Si può pensare di andare nello spazio? Non lo so, ma credo che la posta in gioco per la famiglia sia molto più alta e seria in questo film. Non dirò altro perché non voglio mettermi nei guai.