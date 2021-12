Fast & Furious 10: slitta di qualche settimana l’uscita del film nelle sale

Secondo quanto riportato da Variety la Universal Pictures avrebbe deciso di spostare leggermente l’uscita nelle sale di, decimo capitolo del noto franchise con Vin Diesel.

Il lungometraggio sarebbe dovuto arrivare nelle sale il 7 aprile 2023. Ora approderà nei cinema americani il 19 maggio 2023.

A fine settembre Vin Diesel ha annunciato su Facebook che mancano poche settimane all’inizio della pre-produzione e ha invitato i fan a suggerire nuovi attori:

Poche settimane alla partenza del regista in Europa per dare il via alla pre-produzione ufficiale in loco. Che emozione. Questo è il momento in cui vi chiedo: con quale star vorreste vedermi lavorare?