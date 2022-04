L’ appello a Dwayne Johnson è ancora aperto , ma nel frattempo Vin Diesel ha annunciato l’ingresso di un nuovo membro nel cast di

La “famiglia” quindi si allarga, come spiega lo stesso Diesel in un post su Instagram:

Sì sì sì… vedete l’angelo sulla mia spalla che mi fa morire dal ridere e vi dite: “Ma è Captain Marvel!” Chiaramente in questa foto ci sono amore e tante risate. Quello che non vedete, tuttavia, è il personaggio che conoscerete in Fast & Furious 10.

Non avete idea di quanto diventerà senza tempo e incredibile nella nostra mitologia… Ben oltre la sua bellezza, la sua intelligenza e… il suo Oscar! È la sua anima profonda che aggiungerà qualcosa di inaspettato ma tanto agognato. Benvenuta nella FAMIGLIA Brie!