and company hanno cominciato le riprese del nuovo capitolo di, o Fast X, qualche giorno fa come vi abbiamo detto in questo nostro articolo . Non si conoscono ancora molti dettagli del blockbuster. Sappiamo, naturalmente, che è diretto ancora una volta da Justin Lin, anche produttore diinsieme a Vin Diesel. E sappiamo anche che nel cast ci saranno volti vecchi e nuovi come Tyrese Gibson, Ludacris, Michelle Rodriguez, Sung Kang, Jason Momoa, Brie Larson e Daniela Melchior.

Qualche ora fa, Vin Diesel ha condiviso su Instagram un video dal set del decimo Fast & Furious in cui lo vediamo in compagnia del regista Justin Lin per festeggiare la fine della prima settimana di riprese.

Nel filmato, che trovate più in basso, i due promettono: Fast X sarà il miglior film della fortunata saga targata Universal. Quando la star chiede al regista “Come ti senti dopo questa prima settimana?” Lin risponde “Mi sembra di trovarmi all’inizio di un epico finale”. Poi l’interprete di Toretto gli chiede “Per te è corretto dire che questo sarà il capitolo migliore?” ottenendo questa risposta “In cuor mio, penso proprio di sì”.

Ecco, a seguire, il post di Instagram con il relativo filmato dal set:

L’uscita della pellicola è fissata per il 19 maggio 2023.

Cumulativamente, i nove capitoli del franchise usciti al cinema fra il 2001 e il 2021 hanno incassato la bellezza di 6,614 miliardi di dollari a fronte di un budget produttivo totale di poco inferiore al miliardo e mezzo di dollari (fonte: the numbers).

