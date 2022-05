Le riprese disono partite da circa un mese, ma hanno già regalato parecchie emozioni considerato che, dopo appena una settimana di lavoro, il regista Justin Lin ha abbandonato la lavorazione del blockbuster. La motivazione ufficiale data dalla Universal citava le abituali “divergenze creative” anche se – stando alle indiscrezioni apparse online – il backstage della vicenda sarebbe decisamente più movimentato ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Detto ciò, mentre Jason Momoa si trova ancora a Roma per le riprese di Fast & Furious 10, il resto del cast è a Londra e, dal set del blockbuster, Vin Diesel ha postato su Instagram un nuovo video in cui definisce le riprese della pellicola come “un miracolo” considerato quello che è accaduto negli ultimi anni con la pandemia di nuovo coronavirus.

Nella clip, che trovate più in basso, compare insieme a Nathalie Emmanuel e, nel testo che accompagna il tutto, dichiara:

Abbiamo appena completato la nostra quarta settimana di riprese. Sono così grato dei nuovi, straordinari e brillanti membri che si sono uniti a noi durante il viaggio ed estremamente emozionato al pensiero che, un giorno, potrete vedere questi nuovi personaggi che si uniscono alla mitologia.

L’uscita della pellicola è fissata per il 19 maggio 2023. Il regista, dopo l’addio di Justin Lin, è Louis Leterrier.

Quanto attendete di rivedere Vin Diesel e gli altri membri del cast in Fast & Furious 10?

