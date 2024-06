Manca ancora diverso tempo alle riprese di Fast & Furious 11, ma intanto Vin Diesel ha stuzzicato i fan con un concept dedicato al prossimo film.

L’immagine ci mostra un’auto immersa in un paesaggio innevato. “Buona festa del papà a tutti” ha scritto su Instagram. “Mentre proseguono i sopralluoghi in Europa per Riddick, continuano ad arrivare concept art da Fast X parte 2…aspettate di vedere la traversata americana in auto“.

Ecco l’immagine:

L’undicesimo capitolo della saga di Fast & Furious con Vin Diesel arriverà nei cinema nel 2026, a 25 anni esatti dal primo film.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate