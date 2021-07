Visto l’argomento, White si è concentrato sui campi magnetici, sottolineando che i magneti nel film sono un po’ selettivi con quello che attraggono, e che sono sferici, pertanto dovrebbero attirare materiali da tuti le direzioni, cosa che invece non fanno.

Il problema più grande, però, riguarda il momento in cui i magneti cominciano a esercitare repulsione su alcuni oggetti:

Non c’è modo di praticare della repulsione sul ferro, o sul metallo dei camion in questo caso, con un magnete. Ci sono metalli che hanno effettivamente proprietà repulsive, ma sono complessi e sono chiamati diamagneti, che alle giuste condizioni possono essere respinti da un campo magnetico. In ogni caso, dipende dalla struttura del metallo, perciò a meno che Vin Diesel non sia un chimico e non possa cambiare la struttura di questi camion con la forza del pensiero, tutto questo non è possibile.