è attualmente su HBO Max con la serie TV di Peacemaker concepita da James Gunn e in un video di GQ realizzato proprio a margine della promozione stampa dello show nato come costola di The Suicide Squad – Missione suicida, ha potuto parlare anche della saga di

L’ex wrestler ha parlato del suo amore verso il franchise che amava ancor prima di entrare effettivamente a farne parte. Ecco le parole di John Cena:

Aver avuto la possibilità di far parte del franchise di Fast & Furious dove sono stato invitato è straordinario. Sono cresciuto con quei film. Amo la cultura automobilistica. E adoro il fatto che nessuno se lo aspettava e sono rimasti tutti sorpresi. Amo la maniera in cui il franchise si è evoluto in questa specie di film spionistico di supereroi senza mantello ambientato nel mondo del crimine underground dove i bravi ragazzi combattono e, dopo mille peripezie, salvano il mondo.

Le riprese del decimo Fast & Furious dovrebbero partire a breve, come confermato poco tempo fa da Vin Diesel. Nel nono capitolo, John Cena ha interpretato Jakob Toretto, il fratello di Dom e Mia Toretto. È invece di qualche ora fa la notizia che Peacemaker è stato rinnovato. La serie, ancora inedita in Italia, avrà dunque una seconda stagione.

