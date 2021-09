Fast & Furious: l’interprete del giovane Toretto spera nel ritorno di The Rock

Abbiamo già visto i motivi per cui The Rock non tornerà nei prossimi film di, ma c’è un attore appena entrato nel franchise che spera nel suo ritorno.

Parliamo di Vinnie Bennet, scelto per interpretare un giovane Toretto in Fast & Furious 9, che in un’intervista con Screenrant ha ammesso:

Non so, ma personalmente per gli ultimi due o anche per l’ultimo, vorrei rivedere ogni singolo personaggio dai film precedenti, tutti i cattivi di nuovo insieme che devono essere sconfitti. E poi, tutto a un tratto… arriva The Rock per un momento in stile Avengers uniti.

La saga principale di Fast & Furious doveva chiudersi con il decimo film, ma poi dai piani alti è giunta la decisione di dividere l’ultimo capitolo in due parti, che saranno girate in contemporanea a partire da gennaio 2022.

Ad agosto la Universal ha annunciato che il prossimo film ancora una volta diretto da Justin Lin arriverà al cinema il 7 aprile 2023.