In attesa di rivederlo nuovamente nei panni di Tej Parker in Fast & Furious 10 (Fast X), Ludacris ha avuto modo di parlare del noto franchise.

Intervistato da Fatherly l’attore ha dichiarato:

Tutte le grandi cose finiscono. Ora stiamo girando Fast 10, questo è il capitolo finale. Ma ciò non significa che sia andato per sempre, giusto? Guarda Jurassic Park. È finita come saga. Ma l’hanno rinvigorita in un altro modo. Quello che spero è che il franchise di Fast & Furious possa vivere per sempre. Chissà, potrebbero esserci i nostri figli nei seguiti un giorno.