Nonostante la tragica e prematura scomparsa diavvenuta il 30 novembre del 2013, a metà della lavorazione di, Vin Diesel e il team creativo e produttivo del franchise hanno deciso di mantenere in vita il suo personaggio, quello di Brian O’Conner. Alla fine della pellicola diretta da, O’Conner abbandonava la “vita spericolata” della banda, della “familia” di Toretto and co per ritirarsi a vita privata insieme alla sua compagna Mia Toretto (Jordana Brewster) e al figlio Jack.

In un’intervista realizzata con CinePOP, il regista di Fast & Furious 9 Justin Lin ha parlato della possibilità di riportare in scena Paul Walker, con l’ausilio della computer grafica, nei due capitoli finali dell’epopea Universal.

Ovviamente, Paul e il suo personaggio, Brian, sono l’anima e il cuore che ci hanno spinto ad andare avanti. Penso ogni giorno alla possibilità di riportarlo in scena. E, mano a mano che ci avviciniamo alla fine del franchise, si tratta di una conversazione che sto effettivamente avendo. Penso ogni giorno a questa possibilità.

In un’intervista con Access Hollywood, Jordana Brewster ha invece dato la sua opinione circa la possibilità di vedere, un giorno, Meadow Rain Walker, figlia ventiduenne di Paul Walker, in un film della saga:

Lei è perfettamente a suo agio con noi ed è molto attaccata al nostro universo, quindi ritengo che sarebbe una maniera splendida e naturale per estendere tutto questo sul grande schermo. Sarebbe bello.

Qualche giorno fa anche Vin Diesel aveva detto la sua in merito spiegando:

Non escludo niente. Lasciami solo dire, senza rivelare troppi dettagli su Fast 10, che non escludo niente. Quando è accaduta la tragedia nel 2013 abbiamo fermato le riprese di Fast 7 per circa cinque mesi perché ci stavamo fasciando la testa cercando di capire cosa fare. Il tutto mentre piangevamo il nostro lutto. Lo studio ha accettato questa decisione molto audace che ci ha consentito di far sì che il personaggio continuasse a esistere nella nostra mitologia. Ed è una cosa che devi onorare. Poi c’è il livello personale della questione: abbiamo cominciato questo franchise insieme. Ed è stato con questo franchise che è iniziata la nostra fratellanza. Una fratellanza che durerà anche più dello stesso franchise.

Fast & Furious 9 arriverà al cinema in Italia il 18 agosto (con anteprime il 3 e 4 agosto), ecco la sinossi:

Per quanto tu sia veloce, non puoi esserlo più del tuo passato. Il 2021 è il tempo di Fast & Furious 9, il nono capitolo della saga che dura da quasi due decenni, e che ha incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad). Fast & Furious 9 vede il ritorno alla regia di Justin Lin, che ha diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo della saga, quando cioè è diventata un successo globale. L’azione sfreccia in tutto il mondo, da Londra a Tokyo, dall’America centrale a Edimburgo, e da un bunker segreto in Azerbaigian alle strade brulicanti di Tblisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta, e il vero significato della famiglia verrà messo alla prova come mai prima d’ora. Tornano a recitare nel film Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, al fianco delle attrici premiate con l’ Oscar® Helen Mirren e Charlize Theron. Fanno parte del cast di Fast & Furious 9 anche la superstar premio Grammy, Cardi B, nei panni del nuovo personaggio del franchise Leysa, una donna legata al passato di Dom, e il re del Reggaeton, Ozuna, in un ruolo cameo.

Fast & Furious 9 è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. Poi toccherà a Fast & Furious 10 e infine Fast & Furious 11 concluderà la saga.