Fast & Furious: qualcuno ha postato su Twitter tutto il film suddividendolo in clip da due minuti

In questi giorni Twitter sta vivendo un periodo così “movimentato” che quanto sta accadendo al primo, iconico film della saga di Fast & Furious, quello del 2001 diretto da Rob Cohen che ha lanciato sul grande schermo i personaggi interpretati da Vin Diesel e dal compianto Paul Walker, ovvero Dominic Toretto e Brian O’Conner, risulta essere qualcosa di neanche eccessivamente bizzarro. Un account Twitter ha postato la versione integrale della pellicola, suddivisa in clip da due minuti.

Considerato che, in questi giorni, il social di Elon Musk sta subendo delle dimissioni di massa che potrebbero mettere a repentaglio la gestione della sicurezza della piattaforma e che, quindi, l’applicazione delle norme del Digital Millennium Copyright Act in riferimento a quanto sta accadendo a Fast & Furious potrebbe passare in secondo piano, ci domandiamo per quanto tempo questa versione spezzettata del film potrà restare fruibile in questa “peculiare” maniera.

Qua sotto trovate il tweet iniziale:

The Fast and the Furious (2001) full movie official twitter thread pic.twitter.com/XYu7N6Cq1P — goos (@anally_retended) November 18, 2022

Vi ricordiamo che Fast & Furious 10 uscirà nei cinema il 19 maggio 2023.

