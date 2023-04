Un nuovo, importante annuncio per la 76 esima edizione del Festival di Cannes: Quentin Tarantino sarà ospite della Quinzaine des Cinéastes, la sezione parallela che offre una selezione di cortometraggi, lungometraggi e documentari provenienti da tutto il mondo.

Tarantino sarà l’ospite d’onore della giornata del 25 maggio, nella quale si terrà una proiezione segreta e una discussione sulla storia del cinema. Ovviamente si parlerà anche di Cinema Speculation, il libro pubblicato a novembre dedicato al cinema americano degli anni settanta.

Così il Festival annuncia l’ospite:

Nel 1969, a Cannes, è nata la Quinzaine des Réalisateurs, una contro-programmazione di film dallo spirito libero provenienti da tutto il mondo. Nel 1969, in California, una nuova generazione di registi si ribellò alla vecchia Hollywood. A questo proposito, Quentin Tarantino ha recentemente pubblicato un’analisi avvincente attraverso un saggio critico sul cinema degli anni ’70. In quanto cinefilo eccezionale e generoso, Tarantino può chiamare la Quinzaine la sua casa. Quest’anno sarà nostro ospite per presentare una proiezione segreta e discutere la sua contro-storia del cinema. Un’atmosfera rockabilly per la giornata di chiusura.