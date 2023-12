Sarà Greta Gerwig a presiedere la giuria dell’edizione 2024 del Festival di Cannes.

La regista di Barbie, recentemente candidato a ben 18 Critics Choice Awards, tornerà quindi sulla Croisette come presidente di giuria, dopo che in passato ha accompagnato varie volte Noah Baumbach al Festival (l’ultima volta nel 2017 per The Meyerowitz Stories).

“Amo i film – amo farli, andarci, parlarne. Come cinefila, Cannes è sempre stato il culmine di ciò che può essere il linguaggio universale del cinema,” ha detto Gerwig in una dichiarazione. “Trovarsi in uno stato di vulnerabilità, in un cinema buio pieno di sconosciuti, guardando un film appena uscito… è il mio posto preferito. Sono stupita, entusiasta e onorata di servire come presidente della giuria del Festival di Cannes. Non vedo l’ora di scoprire quali viaggi sono in serbo per tutti noi!”

Gerwig sarà la prima regista americana a guidare la giuria del Festival, e anche la più giovane dal 1966, quando Sophia Loren (all’epoca trentunenne) fu nominata presidente. La prima donna presidente fu Olivia de Havilland nel 1965.

“Per noi è stata una scelta ovvia, poiché Greta Gerwig incarna così audacemente il rinnovamento del cinema mondiale, per il quale Cannes è ogni anno sia precursore che cassa di risonanza,” hanno detto il presidente di Cannes Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux. “Oltre alla settima arte, lei è anche rappresentante di un’epoca che sta abbattendo le barriere e mescolando i generi, elevando così i valori dell’intelligenza e dell’umanesimo,” hanno continuato i due.

La 77esima edizione del Festival di Cannes si terrà dal 14 al 25 maggio 2024.

