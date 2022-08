Festival di Venezia, programma del 31 agosto: si inizia con Baumbach e De Paolis

Ci siamo: il Festival di Venezia 2022 è ai blocchi di partenza, e in questa giornata d’apertura della 79 esima mostra del cinema noi di BadTaste.it siamo pronti a tenervi aggiornati con tutte le notizie, le recensioni e le video recensioni dal Lido. A questo proposito, vi ricordiamo che per vedere le nostre recensioni e le video recensioni è necessario abbonarsi: si tratta di soli 9,99 euro per un anno (o 6,99 euro per sei mesi), e vi permetterà di accedere a tutti i contenuti esclusivi, tra cui i podcast.

Il concorso apre con Rumore Bianco, Orizzonti con Princess

È Rumore Bianco – White Noise di Noah Baumbach ad aprire la 79 esima edizione del Festival di Venezia: il regista e il cast calcheranno il red carpet davanti alla Sala Grande prima della proiezione a inviti, che si terrà alle ore 19:00 (alla stessa ora verrà proiettato anche al Palabiennale e di nuovo alle 22:30). Il film arriverà poi su Netflix quest’autunno.

La sezione Orizzonti, invece, apre con Princess di Roberto De Paolis, con il quale abbiamo parlato del film proprio pochi giorni fa su Twitch:

Giornate degli Autori

La 19ª edizione delle Giornate inizia alle 11.30 in sala Perla, con Marcia su Roma di Mark Cousins (e un Q&I). Sempre in sala Perla, alle 16.15 c’è la proiezione ufficiale di Dirty Difficult Dangerous di Wissam Charaf (e un Q&I), film d’apertura del concorso.

Dirty difficult dangerous, opera seconda del regista e film d’apertura del concorso nel calendario delle Giornate, è un melodramma (con sfumature di commedia) nel quale due migranti si incontrano nella Beirut odierna e trovano nella loro unione l’unica forza possibile.

Ahmed è un rifugiato siriano, Mehdia è un’immigrata etiope. Vivono un amore clandestino fatto di baci furtivi nelle strade della capitale libanese. Come molte storie tra migranti – in questo nostro tempo di incertezze – è una storia senza futuro tra discriminazioni razziali e le costanti difficoltà suggerite dal titolo.

L’altra città è Roma. Tutta un’altra storia, quella iniziata proprio cento anni fa con la Marcia su Roma, l’avvenimento che cambiò la politica e le sorti dell’Italia. A ripercorrere i fatti di quel giorno di Ottobre del 1922 è Mark Cousins che, attraverso il montaggio di preziosi materiali d’archivio, ci offre una lettura dell’ascesa del fascismo in Europa in relazione al successo delle destre ai giorni nostri. Il film vede anche la partecipazione di Alba Rohrwacher.

Marcia su Roma è al tempo stesso un film saggio e un documento storico di Mark Cousins, regista e scrittore irlandese-scozzese, autore di documentari sui grandi maestri del cinema, da Ėjzenštejn a Welles, che ha lavorato in Iraq, a Sarajevo durante l’assedio, in Iran, Messico, Asia, America ed Europa. Cousins contestualizza la storia osservando il mondo contemporaneo e mostra un paesaggio politico oggi caratterizzato da una grande popolarità dell’estrema destra.

Nella giornata inaugurale sarà inoltre presentata la mostra “L’ONDA LUNGA. Storia extra-ordinaria di un’associazione”, realizzata da ANAC in collaborazione con le Giornate degli Autori e Isola Edipo. La mostra, che ripercorre i 70 anni di attività dell’ANAC, sarà presentata nella conferenza stampa mercoledì 31 agosto alle ore 15.00 presso l’Italian Pavilion – Hotel Excelsior, e sarà visitabile dall’inaugurazione del 1 settembre alle ore 11.00 fino al 9 settembre presso la Sala Laguna di Via Pietro Buratti, 1, Lido di Venezia.

