Festival di Venezia 2022: biglietti in vendita, ecco i prezzi

È ufficialmente aperta a biglietteria della 79 esima edizione del Festival di Venezia: La Biennale ha messo in vendita i biglietti 24 ore dopo la pubblicazione del calendario ufficiale.

Per acquistare i biglietti basta andare sul sito della Biennale, aprire il programma delle proiezioni, cliccare sul film che si desidera acquistare e si viene reindirizzati al sito che gestisce l’acquisto (e che attualmente ha una sala d’attesa).

Il Festival si terrà dal 31 agosto al 10 settembre, e i biglietti hanno i seguenti costi:

VENEZIA 79: PREZZI DEI BIGLIETTI E DEGLI ABBONAMENTI

I film vengono proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano e in inglese.

Per le proiezioni in Arena Lido, Multisala Rossini e IMG Cinemas Candiani sono disponibili solo i sottotitoli in italiano.

Biglietti

SALA GRANDE

€ 15 (intero) € 12 (ridotto*). Spettacoli delle ore 15.00

€ 20 (intero) € 15 (ridotto*). Spettacoli delle ore 17.00

€ 50 (intero) € 40 (ridotto*). Spettacoli delle ore 19.30

€ 35 (intero) € 25 (ridotto*). Spettacoli delle ore 22.00

€ 20 (intero) € 15 (ridotto*). Spettacoli delle ore 24.00

PALABIENNALE

€ 12 (intero) € 8 (ridotto*).

Spettacoli delle ore 13, 15, 18

€ 20 (intero) € 15 (ridotto*). Doppia proiezione dalle 20.00

SALA DARSENA

€ 12 (intero) € 8 (ridotto*).

Per tutte le proiezioni

SALA GIARDINO

€ 12 (intero) € 8 (ridotto*).

Per tutte le proiezioni

SALA CORINTO

€ 8 (intero) € 5 (ridotto*).

Per tutte le proiezioni

*Riduzioni

Abbonati, Under 26, Over 60, Biennale Card 2022, Young Adult card.

Ingresso gratuito

Accompagnatori di persone con invalidità motoria certificata.

Per prenotazioni: [email protected]

Abbonamenti

SALA GRANDE

€ 160 (intero). Abbonamento ore 17.00

€ 270 (intero) € 220 (ridotto*) ore 22.00

Platea

€ 500 (intero) € 425 (ridotto*). Abbonamento ore 19.30

€ 650 (intero) € 545 (ridotto*). Abbonamento ore 19.30 + 22.30

Galleria

€ 1600. Abbonamento Full ore 19.30

SALA DARSENA

€ 70 (intero) € 65 (ridotto*).

Per tutte le proiezioni (Orizzonti)

PALABIENNALE

€ 200 (intero) € 160 (ridotto*): doppia proiezione ore 20.00

SALA GIARDINO

€ 70 (intero) € 60 (ridotto*).

Per tutte le proiezioni (ore 17.00, 21.00)

SALA CORINTO

€ 40 (intero) € 30 (ridotto*).

Per tutte le proiezioni.

VENICE IMMERSIVE

€ 80 (Full 10 giorni)

€ 50 (5 giorni).

*Riduzioni

Under 26, Over 60, Biennale Card 2022, Young Adult card.

Ingresso gratuito

Accompagnatori di persone con invalidità motoria certificata.

Per prenotazioni: [email protected]

Qui trovate la lista dei film in concorso nella selezione ufficiale, fuori concorso e nella sezione Orizzonti.

Trovate tutte le notizie sul Festival nella nostra sezione dedicata.