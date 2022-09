Figment: la mascotte di EPCOT avrà un film tutto suo

Secondo quanto rivelato da Deadline la Point Grey di Seth Rogen produrrà un lungometraggio incentrato sulla figura di Figment, piccolo drago viola mascotte dell’attrazione “Journey Into Imagination With Figment” di Walt Disney World a EPCOT (Orlando).

Dan Hernandez e Benji Samit (Pokémon: Detective Pikachu) stanno attualmente scrivendo la sceneggiatura del progetto.

Figment è stato creato nel 1983 dai Disney Imagineers Tony Baxter e Steve Kirk insieme ad altri collaboratori per il debutto della ride “Journey Into Imagination” il cui il draghetto fungeva da incarnazione del processo dell’immaginazione.

Il piccolo drago è già comparso sul grande schermo in un paio di piccoli easter egg/cammeo in Inside Out e in Toy Story 4.

Cosa ne pensate di questo progetto? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dircelo nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche tramite Twitch!