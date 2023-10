Sono numerosi i film in uscita al cinema questo weekend. Le novità in sala in arrivo il 5 ottobre sono le seguenti!

Regia: David Gordon Green

Uscita: 05/10/2023

Trama: Dopo la tragica scomparsa di sua moglie incinta in un terremoto ad Haiti, avvenuta 12 anni fa, Victor Fielding (interpretato da Leslie Odom Jr., vincitore di un Tony e candidato all’Oscar® per Quella Notte a Miami e Hamilton) ha cresciuto da solo la loro figlia Angela (Lidya Jewett, nota per Good Girls). Ma quando Angela e la sua amica Katherine (una nuova promessa, Olivia Marcum) spariscono nel bosco, per poi tornare tre giorni dopo senza ricordare cosa sia successo, si scatena una serie di eventi che costringeranno Victor a confrontarsi con il male nella sua forma più oscura e, nel terrore e nella disperazione, a cercare l’unica persona in vita che abbia mai assistito a qualcosa di simile: Chris MacNeil.

Regia: Kirill Serebrennikov

Recensione

Video recensione

Uscita: 05/10/2023

Trama: Russia, seconda metà dell’Ottocento. In un’epoca in cui le donne non sono altro che un nome scritto sul passaporto dei mariti, Antonina Ivanovna, aspirante musicista, si innamora perdutamente del compositore Pyotr Ilyich Tchaikovsky e lo convince a sposarla. Ma questo nuovo legame rischia di distruggere entrambi: Tchaikovsky, infatti, non ha mai amato una donna, e non inizierà certo con lei. Dal genio di Kirill Serebennikov (Summer, Petrov’s Flu), un sorprendente racconto di amore, ossessione e musica diretto con maestria e meticolosa cura del dettaglio.

Regia: Fabio Mollo

Recensione

Uscita: 05/10/2023

Trama: Nata per te è la storia di Luca e Alba: un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme. Il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di down e, appena nata, è stata abbandonata in ospedale. Luca, single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l’affidamento di Alba. Quante famiglie “tradizionali” devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione? Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di una vita?

Volevo un figlio maschio

Regia: Neri Parenti

Uscita: 05/10/2023

Trama: Alberto sogna da sempre di avere un figlio maschio con cui condividere le sue passioni: il cibo, il calcio, le auto sportive… Ma il destino gli ha dato ben tre figlie femmine che gli impongono tutt’altra vita: sana, colta e al femminile. Quando la moglie Emma è in attesa del quarto figlio, Alberto chiede alle “stelle” di avere “almeno” un maschio. Il suo desiderio viene esaudito. Pure troppo! Per incanto le sue tre figlie femmine diventano tre maschi. Ma sarà davvero meglio vivere con tre figli maschi o saranno solo guai…

Arkie e la magia delle luci

Regia: Ricard Cussó, Tania Vincent

Uscita: 05/10/2023

Trama: Arkie, un’impavida ragazzina piena di energie, si imbarca in un viaggio epico alla ricerca del padre tenuto prigioniero da un malvagio professore nella Città delle Luci. Affronterà le sue paure e dimostrerà che la vera magia vive dentro di lei.

Good Vibes

Regia: Janet De Nardis

Uscita: 05/10/2023

Trama: Il racconto di cinque storie che si intrecciano attorno ad un misterioso smartphone che permette di avere la copia del telefono di chiunque. Basta inserire il numero ed immediatamente si ha accesso a conti correnti, foto, video, email, messaggi, anche i più intimi, e se si attiva la fotocamera in modalità spia si può osservare in diretta la vita degli altri. Una morbosità che pervade chiunque entri in contatto con questo telefono, nella spasmodica ricerca del potere di condizionare la vita degli altri. Inizia così una escalation di eventi concatenati in cui, senza un attimo di respiro, seguiremo il destino del telefono e di chi ne verrà in possesso. I protagonisti dei cinque episodi devono confrontarsi con i loro desideri più reconditi e la (in)capacità di gestire il potere della conoscenza…

Kafka a Teheran

Regia: Ali Asgari, Alireza Khatami

Uscita: 05/10/2023

Trama: Nove episodi di vita quotidiana a Teheran, con cui i registi Ali Asgari e Alireza Khatami svelano coraggiosamente i nonsense di un sistema che controlla, sanziona, regola, ogni aspetto dell’esistenza dei cittadini. Si va da chi per lavorare deve conoscere perfettamente il Corano a chi ha perso il cane contravvenendo alla legge, da una bambina che per il primo giorno di scuola vorrebbe portare jeans e maglietta al regista che cerca di farsi approvare preventivamente un copione. Piccole storie comuni, raccontate con semplicità e non senza ironia, ma in cui ben si percepisce tutto il peso e l’orrore del regime iraniano.

La fortuna è in un altro biscotto

Regia: Marco Placanica

Uscita: 05/10/2023

Trama: In La fortuna è in un altro biscotto la provincia ligure fa da sfondo ad una storia universale che racconta il difficile rapporto con i genitori, ma racconta anche di un conto in sospeso, di un lutto non ancora elaborato e della difficoltà di diventare adulti senza sprofondare nelle sabbie mobili create dalle generazioni precedenti. Protagonisti di queste storie, diverse ma intrecciate tra loro, sono Leo e l’ostinato tentativo di mantenere un legame con il suo passato; Virginia e Federico intrappolati nella speranza di un amore da romanzo irrealizzabile; Tonino Paffone e Manfredo Collini, due uomini ossessionati dal desiderio di predominanza e prevaricazione.

L’imprevedibile viaggio di Harold Fry

Regia: Hettie MacDonald

Uscita: 05/10/2023

Trama: Harold è un uomo qualunque che ha sempre vissuto senza prendere iniziative e restando in disparte. Un giorno scopre che una vecchia amica è molto malata e decide di andarla a trovare attraversando a piedi l’Inghilterra. Certo che il suo eroico gesto la terrà in vita, Harold Fry intraprende un incredibile viaggio che farà scalpore conquistando tutta la nazione… Una celebrazione della vita, un ritratto sincero dell’amore universale interpretato dal Premio Oscar® Jim Broadbent e diretto dalla regista Hettie Macdonald (Normale people) sullo sfondo della straordinaria bellezza della campagna inglese.

Phobia

Regia: Antonio Abbate

Uscita: 05/10/2023

Trama: Chiara torna dopo molti anni al casale di famiglia, insieme all’amica Michela. Un oscuro incidente l’aveva spinta ad andare via, ma ora i vecchi rancori sembrano finalmente superati. Durante la notte, però, Michela scompare. Chiara chiede aiuto alla sua famiglia: “Chi è Michela?”, le rispondono. La ragazza aveva cenato con loro, eppure tutti dicono di non averla mai vista, Chiara è l’unica a ricordarsi di lei.

Regia: Kristoffer Borgli

Uscita: 05/10/2023

Trama: Una giovane donna assume deliberatamente un farmaco pericoloso per ottenere l’attenzione che desidera. All’inizio funziona, ma poi deve fare i conti con conseguenze indesiderate. Presentato con successo in Un Certain Regard al Festival di Cannes. La protagonista è interpretata magistralmente da Kristine Thorp.

Gorgona

Regia: Antonio Tibaldi

Uscita: 06/10/2023

Trama: L’isola-carcere Gorgona, a 19 miglia da Livorno, è l’ultima colonia penale agricola d’Europa. Su questo fazzoletto di terra una novantina di detenuti intraprendono un percorso rieducativo basato sul lavoro, dalla cura del bestiame alle attività nei campi. Il film Gorgona è un’immersione senza veli nella vita di cinque di questi uomini, in un mondo lontano da tutto, dove la bellezza avvolge, come un sudario, i delitti e il dolore degli uomini.

