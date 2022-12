I film da vedere al cinema a Natale, da Avatar 2 a Il grande giorno a The Fabelmans

Sarà un Natale al Cinema? Quest’anno le festività cadono durante il weekend, e l’offerta cinematografica sarà piuttosto ricca. Oltre all’immancabile Avatar: la via dell’acqua, ci sono infatti anche diversi film in uscita oggi, 22 dicembre, che potrebbero fare da contro-programmazione: titoli per tutta la famiglia, commedie, film d’autore e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo detto spesso che non può essere il kolossal di James Cameron a salvare la sala cinematografica, ma una programmazione completa, ricca e variegata, che proponga grandi titoli promossi con grandi campagne marketing e anche film da festival e d’autore. Questi ultimi dieci giorni chiuderanno un 2022 senza dubbio difficile, ma con uno sguardo a un 2023 di grande cinema.

Avatar: la via dell’acqua (14 dicembre)

Il film di James Cameron è uscito il 14 dicembre ma la fa assolutamente da padrone: distribuito in tutto il paese in 2D e in 3D, promette di dominare gli incassi delle feste. C’è chi approfitterà del weekend di Natale per vederlo, e chi approfitterà per… rivederlo.

Il grande giorno (22 dicembre)

Tornano Aldo, Giovanni e Giacomo: il nuovo film del trio comico diretto da Massimo Venier viene distribuito da Medusa in oltre 600 cinema. A fine gennaio 2020 Odio l’estate arrivò a incassare 7.5 milioni di euro, appena prima della chiusura dei cinema. Ora i tre tornano al cinema con una commedia natalizia per tutti.

The Fabelmans (22 dicembre)

Arriva al cinema, dopo le anteprime dello scorso weekend, The Fabelmans di Steven Spielberg, distribuito in oltre 450 cinema. Il nuovo film del grande regista è una lettera d’amore al cinema e sfrutta al meglio il grande schermo facendo immergere lo spettatore nella storia del giovane Sammy Fabelman, ricalcato proprio sulla figura di Spielberg.

Le otto montagne (22 dicembre)

Il film di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch è l’adattamento del romanzo di Paolo Cognetti e ha vinto il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes: Vision lo fa uscire in oltre 400 cinema.

Whitney – Una voce diventata leggenda (22 dicembre)

Sulla scia del grandissimo successo di Bohemian Rhapsody, un altro biopic musicale per Natale, questa volta dedicato alla mitica Whitney Houston. Diretto da Kasi Lemmons e interpretato da Naomi Ackie, il film esce in oltre 350 cinema.

Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note (22 dicembre)

Il film d’animazione francese esce in oltre 230 sale grazie a I Wonder Pictures, e racconta le nuove avventure dei personaggi creati da Gabrielle Vincent. La pellicola rappresenta un’offerta alternativa per tutta la famiglia.

Masquerade (21 dicembre)

La commedia francese diretta da Nicolas Bedos (La Belle Époque) esce in circa 120 cinema grazie a Lucky Red.

EO (22 dicembre)

Il film di Jerzi Skolimowski con protagonista un Asino è stato selezionato ieri nella shortlist degli Oscar come miglior film internazionale e uscirà in una manciata di sale.

Fairytale – una fiaba (22 dicembre)

Il nuovo film di Aleksandr Sokurov, distribuito in una manciata di cinema per Natale, per chi desidera immergersi nel cinema arthouse per le feste.

Il Gatto con gli Stivali 2: L’Ultimo Desiderio

È ancora al cinema Il gatto con gli stivali 2, il blockbuster d’animazione delle feste prodotto dalla DreamWorks.

Vicini di casa

La commedia di Paolo Costella con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini continua la sua corsa al cinema a tre settimane dall’uscita.