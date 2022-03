Dopo Top Gun: Maverick ed Elvis , scopriamo oggi che anche il nuovo film di George Miller sarà presentato al Festival di Cannes.

Come riporta Variety, Three Thousand Years Of Longing con Idris Elba eTilda Swinton sarà presentato alla kermesse che inizierà il 17 maggio e terminerà il 28 maggio.

Il film, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe ruotare attorno a una donna inglese sola che decide di andare in vacanza a Istanbul. Qui trova una bottiglia che contiene un genio che le regala la possibilità di cambiare vita garantendole tre desideri.

Tilda Swinton interpreterà, naturalmente, la protagonista solitaria, mentre Idris Elba il genio.

Dopo questo progetto, ricordiamo, George Miller è già al lavoro sul prequel di Max Max che avrà per protagonista Anya Taylor-Joy.