Il film che inizia con un avviso sulla “protagonista femminile detestabile”

Si parla tanto di disclaimer quando si tratta di film e serie televisive: la Disney li ha aggiunti ad alcuni cartoni animati contenenti rappresentazioni retrograde di fatti e personaggi; Netflix lo ha fatto per The Crown; HBO Max lo ha fatto per film come Via col vento.

Non capita spesso, però, che l’avviso riguardi la “protagonista detestabile”. Una foto contenente il disclaimer in questione è stata postata da un’utente sconcertata di Reddit ed è subito diventata virale.

Il film in questione è Not Ok, scritto e diretto da Quinn Shephard con Zoey Deutch e Dylan O’Brien, e approdato a luglio su Disney+.

C’è un motivo se “protagonista detestabile” è stata aggiunta tra le motivazioni dell’avviso rispetto alle più canoniche “luci lampeggianti” e “argomenti traumatici”. Come raccontato dalla regista a Indiewire, si è trattato di una risposta alle proiezioni di prova del film:

L’avviso è nato, in tutta onestà, dalle nostre proiezioni di prova. Con nessuna ironia e con una certa costanza abbiamo ottenuto risposte – non dirò da che tipo di pubblico, ma potete immaginare – che dicevano veramente: “Perché girare un film su una donna così antipatica?”. È una fra se che ho sentito ripetutamente, così come tanti altri colleghi sceneggiatori. Se mostri donne con dei difetti o donne che riflettono i difetti di una società, ti dicono: “Davvero non capisco perché raccontare una storia su questo personaggio”.

Da qui la decisione di stuzzicare il pubblico con un avviso per mettere in guardia sulla natura non così simpatica della protagonista.

Not Okay è ora disponibile in streaming su Disney+.