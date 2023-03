Secondo quanto riportato da Deadline Elizabeth Lail (Cowntdown, You) è entrata a far parte del cast di Five Night at Freddy’s, il nuovo horror prodotto dalla Blumhouse basato sulla popolare IP videoludica.

Il film è diretto da Emma Tammi (The Wind, Blood Moon). Il cast è composto da Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Kat Conner Sterling e Mary Stuart Masterson.

Cosa ne penaste? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

