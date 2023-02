Five Night at Freddy’s: partite le riprese dell’horror Blumhouse tratto dal popolare videogame

Dopo una gestazione produttiva quasi interminabile, sono finalmente partite le riprese dell’adattamento cinematografico di Five Night at Freddy’s, il nuovo horror prodotto dalla Blumhouse basato sulla popolare IP videoludica.

È stato Jason Blum a darne notizia su Twitter con il tweet che trovate qua sotto che conferma anche il titolo di lavorazione, Bad Cupcake, ispirato proprio a uno dei personaggi del videogioco:

Il film è diretto da Emma Tammi (The Wind, Blood Moon).

Dell’adattamento di Five Nights at Freddy’s si parla da anni. Nel 2015, pareva che dovesse essere Gil Kenan a dirigerlo, poi, nel 2018, è arrivata la notizia del coinvolgimento di Chris Columbus che era stato incaricato dalla Blumhouse di scriverlo e dirigerlo. Pi, ad ottobre del 2021, è arrivata la notizia che Chris Columbus non era più coinvolto nella produzione della pellicola.

Cosa ne penaste? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Jason Blum su Twitter