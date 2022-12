Five Nights at Freddy’s: Matthew Lillard  e Josh Hutcherson nel cast

Secondo quanto riportato da Deadline Matthew Lillard (Scream) e Josh Hutcherson (Hunger Games) faranno parte del cast dell’adattamento cinematografico di Five Nights at Freddy’s per la Blumhouse.

Alla regia troveremo invece Emma Tammi (The Wind, Blood Moon). La produzione di questo lungometraggio adattamento cinematografico tratto del celebre videogame horror creato da Scott Cawthon avrà inizio nei primi mesi del 2023.

Dell’adattamento di Five Nights at Freddy’s si parla da anni. Nel 2015, pareva che dovesse essere Gil Kenan a dirigerlo, poi, nel 2018, è arrivata la notizia del coinvolgimento di Chris Columbus che era stato incaricato dalla Blumhouse di scriverlo e dirigerlo. Pi, ad ottobre del 2021, è arrivata la notizia che Chris Columbus non era più coinvolto nella produzione della pellicola.

