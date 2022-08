Freaky Tales: i registi di Captain Marvel al lavoro su un nuovo film ambientato a Oakland negli anni ’80

Deadline riporta in esclusiva che Anna Boden e Ryan Fleck, registi e co-sceneggiatori di Captain Marvel, scriveranno, dirigeranno e produrranno un film dal titolo Freaky Tales, per eOne (Snake Eyes, Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri) e Macro (Judas and the Black Messiah).

Il progetto viene decritto come “un’unione di quattro storie interconnesse ambientate a Oakland, in California, nel 1987. Una lettera d’amore alla musica, ai film, allo sport, alla politica, alle persone, ai luoghi e ai ricordi, alcuni veri, altri inventati, con cui Fleck è cresciuto negli anni Ottanta. In superficie ogni storia sembra esistere in un mondo familiare al nostro, ma la Oakland di Freaky Tales si trova appena al di là del nostro universo conoscibile. Certo, si può arrivare a toccarla, ma sarà molto appiccicosa“.

Jelani Johnson e Poppy Hanks saranno i produttori per Macro. Oltre a James Lopez e Charles D. King, anche la leggenda dell’hip-hop di Oakland Todd Shaw, alias Too $hort, sarà produttore esecutivo insieme al suo manager David Weintraub. Gli addetti ai lavori dicono che la sceneggiatura è costruita intorno alla sua musica, che è stata una parte importante di Oakland negli anni ’80, e che era importante coinvolgerlo in qualche modo nel progetto. Dopo un incontro con Boden e Fleck, Shaw ha accettato di partecipare al progetto insieme a Weintraub.

Ricordiamo che, dopo Captain Marvel, Anna Boden e Ryan Fleck hanno diretto 4 episodi della miniserie Mrs. America, ottenendo una nomination agli Emmy.

FONTE: Deadline