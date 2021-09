Attenzione: l'articolo contiene spoiler

arriva oggi in streaming su Disney+, incluso nell’abbonamento. Il film con Ryan Reynolds è incluso in Star, la sezione di Disney+ con tutti i contenuti non prodotti ma acquisiti dalla Casa di Topolino.

Per l’occasione, ecco alcune curiosità sulla pellicola emerse nel corso della promozione.

Question di Covid

Le riprese del film si sono tenute a Boston, in Massachusetts, tra maggio e luglio 2019. La pellicola doveva arrivare inizialmente il 3 luglio 2020, ma è stata poi rimandata all’11 dicembre 2020 a causa del Covid-10. A novembre 2020, poi, il film è stato rimosso dal calendario per poi essere fissato al 21 maggio 2021. A causa della pandemia, poi, la data d’uscita è tornata a variare fino ad agosto 2021.

La pellicola è stata sviluppata dalla 20th Century Fox per poi passare nelle mani dei 20th Century Studios dopo l’acquisizione da parte della Disney: è il motivo per cui il film non ha potuto godere di un’uscita ibrida come altri titoli usciti nello stesso periodo.

“Ci pensiamo in post”.

In una lunga intervista con Collider, il regista ha svelato che parte dell’umorismo del film è praticamente nato in post-produzione, durante il montaggio:

Avrei voluto avesse più tempo a disposizione, perché alcune delle scene più esilaranti del film sono nate grazie a idee che io e Ryan abbiamo avuto seduti sul mio divano, nella sala di montaggio. Il sabato prendevamo la cinepresa RED e giravamo scene aggiuntive a casa mia o in un ufficio abbandonato, ce ne sono sempre di più negli studi della Fox. Quindi per esempio avete in mente la scena in cui ci sono queste due bambine e una dice: “È solo un’inutile NPC, questo bastardo!”? È stata un’idea di Ryan. E io gli ho detto: ma se andassimo a casa mia, prendessimo due delle mie figlie e la girassimo? L’abbiamo girata nella camera da letto delle mie figlie, ed è nel presente film. […] È tutto per via di Deadpool: siccome sul set di quel film indossava la maschera, poteva inventarsi battute senza limiti in post-produzione. Quindi in quei due film ci sono un sacco di battute aggiunte dopo. E in questo film ha usato lo stesso approccio. […] In sala di montaggio abbiamo pensato a un’altra cosa: il ragazzo che vive con sua madre, mangia liquirizia ed è… un po’ strano, no? E il suo avatar è un attore molto famoso… Ebbene, è un’idea che abbiamo avuto durante il montaggio. Ho girato quella scena in un ufficio abbandonato, un sabato mattina con la cinepresa RED. E quando lo studio mi ha detto: “Ok, vogliamo girarla per davvero?”, abbiamo risposto: “No, no, va già bene così”.

Il finale è stato cambiato

Il finale doveva essere inizialmente molto diverso da quello del film poi arrivato in sala. E a farne le spese sarebbe stato il povero Keys (Joe Keery), che anziché mettersi con Millie (Jodie Comer) sarebbe rimasto con un palmo di naso.

Il co-sceneggiatore Matt Lieberman ha ammesso, infatti, che nella versione originale della sceneggiatura la storia si concludeva con Millie e Guy (Ryan Reynolds) che si mettevano insieme e proseguivano la loro storia verso un inevitabile sequel. Ryan Reynolds e il regista decisero però di cambiare il finale:

Nella sceneggiatura originale, Guy finiva per mettersi con Millie. Sarebbero rimasti insieme anche nel sequel, qualunque esso fosse. Ma Ryan Reynolds e Shawn Levyu hanno pensato che il film avesse bisogno di quel momento alla Ghost. Nessuno avrebbe potuto realmente identificarsi in una persona che decide di vivere in bit e byte. Ci siamo detti: “Quale può essere il momento alla Ghost?”. Abbiamo sostanzialmente modificato la prima versione della storia. Che cosa succede a Guy, quando deve dire addio a Millie? Come vogliamo lasciarlo? Sapevamo che il pubblico avrebbe voluto sapere che Guy se la sarebbe cavata, sarebbe stato felice e sarebbe stato felice, e penso che alla fine tutto questo sia chiaro.

Dude

Nonostante abbia tratto in inganno qualcuno, Ryan Reynolds non ha davvero messo su abbastanza massa da sembrare un bodybuilder in Free Guy – Eroe per gioco. Il regista ha parlato della decisione di inserire “Dude” nel film per renderlo una sorta di Ryan 2.0, una scelta che lo ha condotto verso il culturista americano Aaron Reed.

“Il suo corpo era pazzesco e gigantesco, ha fatto sembrare Ryan una piccola piuma fragile” ha commentato Shawn Levy.

Levy ha spiegato che Reed ha dovuto interpretare la sua parte con dei puntini sul volto, impiegati poi dagli addetti agli effetti visivi per la sostituzione digitale del volto.

Fornite

Epic Games ha approfittato dell’uscita del film per mettere a portfolio la sua ennesima collaborazione cinematografica per Fortnite. Esattamente come per Superman, anche Free Guy ha ottenuto degli incarichi speciali da completare per sfoggiare l’emote esclusiva Bravo Ragazzo. Guy è stato reso disponibile nel Negozio oggetti di Fortnite, ed è stato così introdotto dal team di Epic:

Questo è Guy. È un tipo tranquillo, ordinario… le solite cose. Guy ha appena scoperto che la sua vita da impiegato della banca non è quello che si aspettava: È come se stesse interpretando un personaggio non giocante sullo sfondo di un open-world. Quindi ora arriverà in Fortnite? Beh, più o meno. Nel caso non lo sapessi, Guy è molto impegnato a salvare Free City, per cui non ha tempo di farsi un giro sul Bus della battaglia, ma vuole ugualmente fare una comparsata speciale. Cerca un bancomat e segui le istruzioni di Guy per completare i nuovi incarichi Free Guy.

La Disney vuole un sequel

Le idee per un sequel già ci sono, e visto che la Disney ha già espresso il desiderio di vedere un secondo film è possibile che presto si concretizzino:

Non ho ancora preso parte ad alcuna discussione formale su un sequel, ma sul set, due anni fa, ne abbiamo parlato un po’ e io ho delle grandi idee a riguardo. Sicuramente vedo molto divertimento, luoghi inaspettati in cui la storia può condurci e accoppiate di personaggi e situazioni che potrebbero veramente essere molto divertenti. Spero di avere la possibilità di buttarmici.

Reynolds ha commentato la notizia sottolineando l’ironia della sorte: prima di avere l’approvazione di Free Guy ci sono voluti circa tre anni.

Eeeeee dopo tre anni passati a proporre Free Guy come film originale, la Disney ci ha confermato oggi di volere ufficialmente un sequel. Woo hoo! #Ironia Se non si intitolerà “Tacchino Bollito di Albuquerque” avremo fallito.

Sorprese

“Questo film è una storia di amicizia. E amicizia vuol dire esserci. Sebbene non abbia delle foto di tutti, brindo a tutti gli amici che ci sono stati per questo film“.

Ecco come sono accreditate tutte le star amiche di Reynolds che hanno fatto un cammeo (come Chris Evans) o un cammeo vocale:

Hugh Jackman : Masked Player in Alley [giocatore mascherato in strada] (voce)

: Masked Player in Alley [giocatore mascherato in strada] (voce) Dwayne Johnson : Bank Robber #2 [rapinatore di banca n. 2] (voce)

: Bank Robber #2 [rapinatore di banca n. 2] (voce) Tina Fey : Vacuuming Mom [mamma che passa l’aspirapolvere] (voce)

: Vacuuming Mom [mamma che passa l’aspirapolvere] (voce) John Krasinsk i: Silhouetted Gamer [sagoma di giocatore] (voce)

i: Silhouetted Gamer [sagoma di giocatore] (voce) Chris Evans : Chris Evans

: Chris Evans Channing Tatum: Revenjamin Buttons

Armi iconiche

Nel corso dell’ultima battaglia con Dude, Guy usa una bella sfilza di armi iconiche da film e videogiochi: lo scudo di Captain America, il pugno di Hulk, le Physics Gun di Garry’s Mod, la Portal Gun di Portal, il Rainbow Smash Pickaxe di Fortnite, e la spada laser di Star Wars. Per realizzare la sequenza è intervenuta la ILM, che ha realizzato una scansione di Reynolds e del bodybuilder che interpreta Dude per sostituire, all’occorrenza, i corpi dei due con versioni interamente in digitale.

FREE GUY – EROE PER GIOCO: LA TRAMA

Free Guy è una nuova commedia d’azione con Ryan Reynolds basata sulla sceneggiatura di Matt Lieberman presente nella Black List del 2016. La storia è incentrata su uno sportellista bancario (Ryan Reynolds) che si rende conto di essere un NPC (personaggio non giocabile) all’interno di un videogioco open world chiamato Free City. A quel punto si allea con l’avatar di un umano per cercare di salvare sia il videogioco che il mondo.

Jodie Comer sarà l’avatar dell’umano (una programmatrice che ha sviluppato il gioco ma che si è vista sottrarre la proprietà intellettuale), nota con il nome di Molotov Girl, mentre Keery sarà un programmatore che trama nell’ombra.